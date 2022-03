Lausanne : L’initiative sur la circulation au centre-ville a du plomb dans l’aile

La section locale du PLR souhaite que le Plan directeur communal tienne compte de plusieurs points portant sur la mobilité. Mais ce texte est jugé invalide par un professeur de droit. C’est désormais à la Municipalité de trancher.

La section PLR de la ville de Lausanne veut introduire trois principes dans le Plan directeur communal, afin d’y améliorer la circulation routière. Elle milite pour l’extension des zones piétonnes au sein de la «petite ceinture», une limitation à 50 km/h entre la Gare et Bellefontaine, via Ruchonnet, Chauderon et César-Roux. Enfin, elle souhaite une hiérarchisation entre les abords des routes nationales (50 km/h) et les quartiers résidentiels (30 km/h).