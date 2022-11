Suisse: L’initiative sur la neutralité est officiellement lancée

L’initiative populaire «Sauvegarder la neutralité suisse (initiative sur la neutralité)» demande via une modification de la Constitution que «la Suisse soit neutre, et que sa neutralité soit perpétuelle et armée». Notre pays ne doit en outre adhérer à aucune alliance militaire ou défensive. La coopération avec une telle alliance ne doit être réservée qu’en cas d’attaque militaire directe contre la Suisse.

Pas possible de prendre des sanctions

Par ailleurs, la Suisse ne doit pas participer aux conflits militaires entre États tiers et elle ne prendra pas non plus de sanctions contre un État belligérant, précise l’initiative. «Sont réservées ses obligations envers l’ONU et les mesures visant à éviter le contournement des mesures coercitives non militaires prises par d’autres États», précise le texte. Enfin, la Suisse devra faire usage de sa neutralité pour prévenir et résoudre les conflits et se mettre à disposition en qualité de médiatrice.