Brochure du Conseil fédéral : L’initiative sur l’élevage intensif visée par deux recours

L’association «Écologie et Altruisme» a déposé deux recours et une plainte pénale au Tribunal fédéral. Elle dénonce «les propos mensongers présents dans la brochure officielle».

Samedi, l’association «Écologie et Altruisme» a déposé deux recours relatifs à l’initiative pour l’interdiction de l’élevage intensif, au Tribunal fédéral. Elle dénonce «les propos mensongers présents dans la brochure officielle relative aux votations envoyée à toute la population Suisse».

D’après le président d’«Écologie et Altruisme», Anoushavan Sarukhanyan, «il est absolument clair que la Suisse pratique déjà, et cela depuis de nombreuses années, des interdictions d’importation pour sauvegarder l’intérêt public de la protection des animaux et cela s’est toujours très bien passé. L’interdiction d’importer des produits issus de l’élevage intensif est juste la continuation d’une pratique suisse déjà existante qui n’a posé absolument aucun problème».