Suisse: L’initiative sur les crèches a formellement abouti

Les Suisses vont devoir voter sur l’initiative populaire «Pour un accueil extrafamilial des enfants qui soit de qualité et abordable pour tous»; dite aussi «initiative sur les crèches». La Chancellerie fédérale a comptabilisé plus de 102’000 signatures valables parmi les paraphes déposés à Berne, le 5 juillet dernier.

Le but du texte est donc de garantir un nombre suffisant de places en crèche, afin de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle. «Il s’agit là d’une pièce majeure dans le puzzle de l’égalité», estiment les initiants. En outre, les parents ne devront pas consacrer plus de 10% du revenu familial à l’accueil extrafamilial.