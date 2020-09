Votations : L’initiative UDC ne passe pas la rampe

L’initiative pour une immigration modérée, dite «de limitation» a essuyé un échec marqué, selon les premières tendances.

Lancée par l’UDC et l’Action pour une Suisse indépendante et neutre, l’initiative dite de limitation demandait que la Suisse règle de manière autonome son immigration. Elle voulait notamment en finir avec la libre circulation avec l’UE qui met, selon les initiants, sous pression le marché du travail, les services sociaux ou encore les infrastructures.

Lors de la campagne, l’UDC a joué sur les craintes des travailleurs jeunes et plus âgés d’être poussés dehors par des étrangers moins chers. Outre un dumping salarial, l’immigration «incontrôlée» provoque également une hausse des coûts de l’assurance-chômage et des loyers, une surcharge des trains et des routes, ainsi qu’un bétonnage accru des paysages ruraux, a assuré le parti.