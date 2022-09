Immigration : L’initiative UDC pour freiner la croissance de la population se prépare

Des membres du parti planchent sur un texte qui forcera le Conseil fédéral à mettre un coup d’arrêt aux arrivées sur le territoire. La barre des 9 millions d’habitants sera bientôt franchie.

Entre frein à l’immigration et intérêts économiques, pas forcément facile de choisir. 20min/Marco Zangger

Une Suisse à 10 millions d’habitants, tel est le spectre que l’UDC agite fréquemment dans ses discours. Il est vrai qu’elle s’en approche. La barre des 9 millions devrait être franchie en fin d’année ou en 2023. Le principal moteur de la croissance est celui de la migration: en 2021, la différence entre les naissances et les décès a fait grandir la population d’un peu plus de 18’000 personnes, celle entre les immigrations et les émigrations de près de 50’000.

C’est donc là que va chercher à agir l’UDC. En mai, le parti disait envisager une initiative populaire. Selon le média en ligne «Watson», les travaux avancent. Le journal cite l’idée d’un mécanisme: dès 9,5 millions, le Conseil fédéral devrait renégocier l’accord de libre circulation des personnes avec l’UE. Dès 10 millions, il devrait le résilier. Le conseiller national Thomas Matter (UDC/ZH) indique que le parti va jouer la carte écolo en parlant de solutions pour une Suisse «durable».

Précédent sans succès Limiter la croissance démographique pour des raisons écologiques: l’idée ne sonnera pas nouvelle pour le corps électoral suisse. En 2014 était rejetée l’initiative du groupe Ecopop intitulée «Halte à la surpopulation – Oui à la préservation durable des ressources naturelles». Le texte voulait instaurer un plafond pour limiter l’immigration dans le but que la croissance démographique ne dépasse jamais 0,2% en moyenne sur trois ans. Tous les cantons l’avaient rejeté. Au niveau national, le non avait atteint 74,1%.

Stable avant la décroissance?

Actuellement, les migrations sont stables lorsqu’on parle de résidents permanents. En 2021, 143’506 étrangers se sont installés en Suisse selon l’Office fédéral de la statistique, un chiffre dans la moyenne des dernières années, et 88’053 ont mis les voiles. On est encore loin des 210’184 arrivées de 1962. Or cette année l’immigration pourrait repartir à la hausse, d’autant plus si l’on y inclut l’arrivée de réfugiés ukrainiens.

À noter que, en mai, le Forum suisse pour l’étude des migrations avait estimé que, dès 2030 et même sans intervention politique, la population suisse pourrait commencer à décroître. Confrontés au vieillissement de leur population, les pays européens risquent de se bouger pour garder chez eux la main-d’œuvre plus jeune. La Suisse devra alors chercher à l’attirer pour combler ses propres manques. Ou pas, selon le succès ou non de l’initiative qui se prépare.

Pas d’union sacrée Au sein même du parti, ce n’est pas l’union sacrée, selon «Watson». Certains membres douteraient que le timing soit opportun. La pénurie de personnel dans de nombreux secteurs appellerait plutôt à plus d’ouverture vers l’étranger. Le parti doit surtout définir sa stratégie pour l’année électorale 2023. Une initiative en faveur des paysans, axée sur la souveraineté alimentaire, est aussi en préparation et la crise énergétique rebat les cartes. Le thème de l’approvisionnement pourrait recaler celui de l’immigration au second plan. «Mais, tôt ou tard, elle redeviendra un thème majeur», dit Marcel Dettling, conseiller national (UDC/SZ) à «Watson».