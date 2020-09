Genève : L’initiative «Zéro pertes» à la peine

l’initiative constitutionnelle lancée en 2018 par la gauche et des syndicats dans la foulée du rejet par le peuple de la troisième réforme de la fiscalité des entreprises (RIEIII) serait rejetée de justesse.

Depuis, la réforme fiscale des entreprises et financement de l’AVS (RFFA) et sa déclinaison cantonale ont été adoptées. Pas de quoi freiner les initiants qui estimaient que les objectifs de l’initiative restaient d’une «brûlante actualité». Il s’agissait notamment de préserver le financement des services publics et de maintenir le niveau des recettes fiscales cantonales et communales.