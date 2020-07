Ville de Genève

L’initiative Zéro pub gagne une étape

La Chambre constitutionnelle a rejeté le recours d’un député écologiste. Le texte pourrait donc passer prochainement en votation

«Genève zéro pub» est née lors d’une période sans affichage publicitaire. En janvier 2017, le marché en Ville de Genève est passé d’une société à une autre. Durant quelques jours, près de 3000 panneaux sont vierges et investis par les habitants qui y inscrivent messages et autres dessins. L’initiative Genève zéro pub naît de cet élan en 2017. Le texte est soutenu par plus de 4000 personnes. Depuis, c’est sur le plan juridique que se joue la bataille.