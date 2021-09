Réseaux sociaux : LinkedIn met déjà au placard ses stories

Lancé il y a moins d’un an, le format de vidéos éphémères est abandonné par la plateforme sociale professionnelle.

«Lors du développement des stories, nous avons supposé que les gens n’aimeraient pas que les vidéos informelles restent attachées à leur profil, et que le caractère éphémère réduirait les barrières que les gens ressentent à l’idée de poster», a expliqué Liz Li, chef de produit chez LinkedIn. Comme Twitter, qui a mis fin en juillet à ses fleets, format semblable aux stories, LinkedIn s’est rendu compte que les utilisateurs n’agissaient pas comme le réseau social l’avait imaginé. «Il s’avère que vous voulez créer des vidéos durables qui racontent votre histoire professionnelle de manière plus personnelle et qui mettent en valeur à la fois votre personnalité et votre expertise», ont constaté les développeurs de LinkedIn sur la base des retours des utilisateurs.