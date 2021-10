Pékin : LinkedIn quitte la Chine à cause de strictes régulations

Microsoft a annoncé jeudi qu’il allait fermer son réseau professionnel LinkedIn en Chine d’ici à la fin de l’année, justifiant sa décision par «un environnement opérationnel difficile».

«Bien que nous ayons rencontré du succès pour aider les membres chinois à trouver des emplois et des opportunités économiques, nous n’avons pas rencontré autant de succès pour les aspects plus sociaux consistant à partager et à rester informé», a indiqué Mohak Shroff, chef de l’ingénierie chez LinkedIn, dans un communiqué. «Nous faisons également face à un environnement opérationnel difficile et à de plus grandes exigences en matière de conformité aux règlements en vigueur en Chine», a-t-il ajouté.