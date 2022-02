Royaume-Uni - L’inoxydable reine Elizabeth fête ses 70 ans de règne

Le 6 février 1952, mourait le roi George VI et sa fille aînée accédait au trône. Sept décennies plus tard, Elizabeth II peut se targue d’être la monarque britannique au règne le plus long.

Les événements marquants de la vie de la reine Elizabeth II.

«Si je portais du beige, personne ne saurait qui je suis.» Sa garde-robe et ses chapeaux aux couleurs criardes, mais aussi son humour pince-sans-rire, son flegme et son stoïcisme face au malheur ont marqué septante ans d’Histoire. Elizabeth II, 95 ans, fête ce dimanche 6 février l’anniversaire de son accession au trône d’Angleterre. Son jubilé de platine. Aucun monarque britannique n’a régné aussi longtemps qu’elle. Pas même son arrière-arrière-grand-mère, la reine Victoria.

Ces derniers temps, la reine a dû réduire ses engagements publics sur conseil de ses médecins. En novembre, elle a ainsi annulé sa participation à la traditionnelle cérémonie du Souvenir, qui rend hommage aux soldats britanniques et du Commonwealth morts durant la Première Guerre mondiale. C’est son fils Charles qui a déposé une gerbe de fleurs en son nom. En octobre, la souveraine avait passé une nuit à l’hôpital pour des examens, suscitant l’inquiétude de ses sujets. Malgré les années, Elizabeth II reste extrêmement populaire. Et pas qu’au Royaume-Uni. Ce dimanche, elle a notamment annoncé souhaiter que Camilla soit nommée reine consort, lorsque Charles sera roi.

1 / 6 Elizabeth II est la reine britannique qui est restée le plus longtemps sur le trône: 70 ans. Les festivités de son jubilé de platine sont prévues pour le mois de juin. Elizabeth II n'a pas pu participer à la COP26. Mais elle a enregistré une vidéo qui a été diffusée à l'ouverture de la conférence sur le climat.

Reine malgré elle

Née le 21 avril 1926, Elizabeth Alexandra Mary, fille aînée du prince Albert, duc d’York, et d’Elizabeth Bowes-Lyon, n’était pourtant pas censée devenir reine. Mais l’abdication de son oncle, le roi Edouard VIII, qui renonce à la couronne en 1936 par amour pour une Américaine divorcée, allait sceller son destin: le prince Albert, père d’Elizabeth et frère d’Edouard VIII, est couronné roi en 1937. À la mort de ce dernier, Elizabeth d’York lui succède sur le trône. Et devient Elizabeth II.

L’anniversaire du couronnement de la souveraine marque donc aussi celui du décès de son père adoré. Elizabeth II s’est retirée, comme tous les ans, au domaine royal de Sandringham. Ce n’est qu’au mois de juin qu’auront lieu les festivités de son jubilé de platine, avec parade militaire, grand concert en open air et pique-nique géants à la clé. Cette année, la fête n’aura pas le même goût: c’est la première fois que la reine la célébrera sans le prince Philip à ses côtés.

Le long règne de la reine Elizabeth a été marqué par de nombreux moments difficiles personnels, comme le divorce de ses enfants, les princes et princesse Charles, Anne et Andrew, la mort de Lady Di en 1997, celles de la reine mère et de la princesse Margaret, sœur cadette d’Elizabeth, en 2002, et le décès de son époux depuis 73 ans, son «Philip bien-aimé», en avril 2021, auquel elle a rendu hommage dans son traditionnel message de Noël.

L’éloignement de son petit-fils Harry et de son épouse Meghan Markle, qui se sont mis en retrait de la famille royale, ou encore la disgrâce de son fils chéri Andrew, éclaboussé par le scandale Epstein, accusé d’agression sexuelle aux États-Unis. La reine les a traversés en appliquant sa devise: «Never explain, never complain» (Jamais donner d’explication, jamais se plaindre).

Quinze premiers ministres et une seule «Queen»

Au cours de sa vie dédiée entièrement à la Couronne, Elizabeth II a vu se succéder quinze premiers ministres britanniques, de Sir Winston Churchill à Boris Johnson. Elle a assisté à la fin de l’Empire britannique et à la naissance du Commonwealth. Lors d’un voyage en Afrique du Sud en 1947, alors qu’elle n’était pas encore sur le trône, elle a fait une promesse: «Je déclare devant vous que toute ma vie, qu’elle soit longue ou courte, sera dévolue à votre service et au service de notre grande famille impériale à laquelle nous appartenons tous». Elle a tenu parole. Avant Elizabeth II, seuls deux autres souverains ont dépassé le cap des septante ans de règne: le roi de Thaïlande, de 1946 à 2016, et Louis XIV, de 1643 à 1715.