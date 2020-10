Epidémie en Suisse : «L’inquiétude est le mot du moment»

Lukas Engelberger, président de la Conférence suisse des directeurs de la santé (CDS), s’est exprimé sur les ondes de Radio SRF. Il a souligné que chacune et chacun détient la clef qui permettra d’éviter que les chiffres ne continuent de grimper.

Pendant relativement longtemps, le nombre de nouveaux cas est resté stable, voire a connu des baisses, et il est possible que cela nous ait donné trop confiance, a déclaré Lukas Engelberger à la radio alémanique. Mais c’est selon lui une illusion dangereuse. Aujourd’hui, les températures ont baissé et la vie s’est redirigée vers l’intérieur. Il faut donc changer de perception et de comportement.