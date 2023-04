Haïti: «L’insécurité à Port-au-Prince est digne d’un conflit armé»

L’insécurité dans la capitale haïtienne atteint des niveaux «comparables à ceux des pays en situation de guerre», s’est alarmée l’ONU dans un rapport, publié lundi, qui souligne une hausse importante des homicides et des enlèvements dans le pays. «Le peuple haïtien reste en proie à l’une des pires crises des droits humains depuis des décennies et à une situation d’urgence humanitaire majeure», décrit le dossier du secrétaire général Antonio Guterres.

Entre le 1er janvier et le 31 mars, le nombre d’homicides signalés a augmenté dans le pays de 21% par rapport au précédent trimestre (815 contre 673), et le nombre d’enlèvements de 63% (637 contre 391).

Les gangs entre eux ou face à la police

Les bandes armées «continuent de se disputer le contrôle du territoire dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, et s’étendent à des quartiers jusqu’alors épargnés», note également le rapport, décrivant des affrontements «plus violents et plus fréquents» entre gangs, et entre police et gangs. Résultat, «la situation des personnes vivant dans les zones contrôlées par les bandes armées reste tout à fait effroyable», et «dans les zones récemment prises pour cible par les bandes, la situation se dégrade radicalement».