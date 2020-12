ONU : L’insécurité alimentaire en Amérique latine inquiète le PAM

Selon le Programme alimentaire mondial (PAM), plus de 17 millions de personnes sont en situation de grave insécurité alimentaire en Amérique latine.

Ces 14 millions de personnes supplémentaires «n’ont pas de nourriture», non seulement à cause de l’impact du Covid-19, «mais aussi à cause des mesures d’isolement social qui ont empêché les gens» de générer des revenus pour survivre. Les pays «les plus touchés en termes d’insécurité alimentaire sévère ces dernières années ont été le Pérou et la Colombie». Et «si l’on parle de malnutrition chronique, le pays le plus touché est le Guatemala, suivi par Haïti».