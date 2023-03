L’insomnie chronique coûte jusqu’à 10,1 milliards par an à l’économie suisse. C’est ce que révèle un nouveau rapport de Rand Europe, une organisation à but non lucratif. Financé par Idorsia, ce rapport s’est intéressé à «l’ampleur des répercussions économiques et sociétales de l’insomnie chronique». Il s’agit de «l’un des troubles du sommeil dont la prévalence est la plus élevée en Suisse. Elle touche entre 6 et 12% de la population adulte et a des répercussions sur la santé à la fois physique et mentale», précise Idorsia dans un communiqué de presse paru ce vendredi, Journée internationale du sommeil.