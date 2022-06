Genève : L’inspection du travail se penche sur Radio Cité

Les employés de l’association subventionnée par la redevance se plaignent de leurs conditions de travail.

L’inspection du travail (Ocirt) a mené un contrôle à Radio Cité la semaine dernière, relate la RTS. L’office a été alerté par les employés eux-mêmes, qui jugent leurs conditions de travail particulièrement difficiles et dénoncent un management vertical et violent. Lors des six derniers mois, quatre employés sur sept ont été en arrêt maladie.