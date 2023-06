Zurich: L’installation de vote «Poutine» attaquée au marteau

Mercredi matin, le panneau publicitaire au hashtag #Putinyourvote a été la cible d’une sexagénaire, qui a forcé le barrage de sécurité et a frappé la vitre de protection de l’installation avec un marteau. L’écran LED a été détruit.

Une action surprenante

Des écrans d’affichage présentant le président russe , et à l’intérieur desquels se trouve une boîte aux lettres officielle de la Poste, sont installés successivement dans plusieurs gares de Suisse, dont Genève, les 11 et 12 juin.

L’écran est muni d’un capteur qui détecte l’introduction d’une enveloppe. L’animation change et montre le président russe haletant, la tête rouge. «Avec sa dépendance au pétrole et au gaz naturel, la Suisse se rend également dépendante d’autocrates», a déclaré Stephen Neff, CEO de myclimate. Avant d’ajouter: «Avec l’enveloppe de vote, on peut désormais faire taire Poutine.»