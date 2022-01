Cressier (NE) : L’installation solaire au sol la plus puissante du pays bientôt en fonction

Cressier (NE) abritera l’installation solaire au sol la plus puissante de Suisse, ont annoncé, jeudi, Varo Energy Group et le Groupe E. Elle comptera environ 19'000 panneaux photovoltaïques qui produiront plus de 60% de l’électricité consommée par la seule raffinerie de Suisse, dès novembre 2022.

Vue aérienne de la raffinerie de Cressier. Les 19'000 panneaux photovoltaïques prendront place dans la zone en jaune et orange. Varo

L’installation sera intégrée du point de vue de la biodiversité. Elle facilitera l’innovation grâce à un partenariat avec le CSEM, un centre suisse de recherche et développement, pour tester une nouvelle génération de panneaux solaires.

L’équivalent d’environ cinq terrains de foot

VARO, propriétaire et exploitant de la raffinerie, prévoit de mettre en service le plus grand parc solaire au sol de Suisse, avec une capacité installée de 7,7 MW. Construit en partenariat avec Groupe E, il sera situé dans une zone industrielle, à l’est de la raffinerie, et couvrira une superficie de 45 000 m2, soit l’équivalent d’environ cinq terrains de football. Il comprendra plus de 19’000 panneaux statiques. Les installations seront complétées par des onduleurs et des transformateurs, qui alimenteront directement le réseau moyenne tension de la raffinerie. La zone restera accessible à la faune. L’investissement s’élève à 6,5 millions de francs.

L’énergie produite à partir de novembre 2022 sera principalement consommée sur place par la raffinerie, soit environ 8,4 GWh par an, ce qui correspond à la consommation annuelle de 2000 à 2500 foyers. A pleine puissance, le parc sera en mesure de fournir plus de 60% des besoins de la raffinerie. Ce projet permettra la production d’une électricité locale, renouvelable et durable, contribuant ainsi à la transition énergétique.

Un projet en harmonie avec l’environnement

Des mesures en faveur de la biodiversité ont été pensées en collaboration avec des spécialistes du secteur. Elles permettront de protéger les oiseaux et les mammifères. Par ailleurs, le parc solaire ne générera aucune pollution sonore. Sa visibilité sera très limitée, notamment en raison de la présence de hautes haies arborées.