Coronavirus : L'Institut Pasteur arrête son projet de vaccin, jugé peu efficace

Les premiers essais menés par l’Institut Pasteur dans le développement d’un vaccin contre le Covid-19 n’ont pas donné les résultats escomptés. Le laboratoire français y met un terme.

Un autre acteur français, le laboratoire Sanofi, avait annoncé en décembre que son vaccin avait pris du retard et ne serait prêt que fin 2021, en raison de résultats moins bons qu’attendu.

«Réponses immunitaires inférieures»

Pour le concevoir et le distribuer, l’institut de recherche français s’était allié au laboratoire pharmaceutique MSD (nom du groupe américain Merck hors des Etats-Unis et du Canada).

Autres projets de recherche vaccinale

«Le premier, administrable par voie nasale, est développé avec la société de biotechnologie TheraVectys, issue de l’Institut Pasteur et spécialisée dans la mise au point de vaccins. Le second est un candidat vaccin à ADN», a indiqué Pasteur.

En outre, cet arrêt «ne remet pas non plus en cause la poursuite des autres projets de recherche vaccinale menés en partenariat avec Themis/Merck-MSD», basés sur le vaccin contre la rougeole, précise Pasteur.