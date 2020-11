«Affirmations mensongères»

Outrée, la fondation a décidé de se pourvoir en justice. «L’extrait vidéo que l’on voit à partir de 1h49 dans le documentaire «Hold-up» et qui cite l’Institut Pasteur a été versé à un dossier plus large remis à la justice», explique l’Institut Pasteur à LCI. Il poursuit: «Au-delà de démentir fermement ces affirmations mensongères et de rappeler la réalité des faits et des connaissances, il s’agit aussi de dénoncer des injures et menaces à l’encontre des salariés et chercheurs de l’Institut Pasteur et d’éviter qu’elles ne se reproduisent.»