Pérou : L’instituteur Pedro Castillo et Keiko Fujimori en passe d’être au 2nd tour

L’instituteur Pedro Castillo, représentant de la gauche radicale, et la candidate de la droite populiste, Keiko Fujimori, étaient en passe lundi de se qualifier pour le second tour de la présidentielle au Pérou.

Après le dépouillement de près de 90% des bulletins de vote par l’office national électoral (ONPE), Pedro Castillo comptabilisait 18,83% des suffrages et Keiko Fujimori 13,21%. La fille de l’ancien président Alberto Fujimori (1990-2000) a finalement distancé l’économiste libéral Hernando de Soto (11,97%), un temps en mesure d’accéder au second tour. L’homme d’affaires d’extrême droite Rafael Lopez Aliaga (11,90%) arrive en quatrième position.

Pedro Castillo et Keiko Fujimori devraient s’affronter au second tour prévu le 6 juin. Les résultats officiels après le dépouillement de tous les bulletins et l’épuisement de possibles recours, ne seront toutefois connus que début mai, selon le président du Jury national des élections (JNE).