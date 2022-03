Guerre en Ukraine - L’instrumentalisation douteuse de prisonniers à des fins de propagande

Guerre en Ukraine : Instrumentalisation douteuse de prisonniers à des fins de propagande

Kiev fait parader devant la presse des soldats russes capturés au front pour une séance de «repentir».

Le CICR a rappelé dans un communiqué qu’en vertu de la Convention de Genève, «les prisonniers de guerre et les civils détenus doivent être traités avec dignité et protégés en tout temps contre les mauvais traitements et l’exposition à la curiosité publique, y compris les images circulant publiquement sur les réseaux sociaux». Sollicités par l’AFP le ministère ukrainien de la Défense et le SBU, n’ont pas répondu pour s’expliquer sur ces méthodes.