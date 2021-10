Streaming : L’intégralité de Twitch aurait fuité dans la nature

Les données internes de la plateforme de streaming vidéo, dont son code source, ont été postées sur le forum 4chan, révèle un site spécialisé.

C’est un coup dur pour Twitch et son propriétaire Amazon. Selon Video Games Chronicle (VGC), la célèbre plateforme de streaming de jeux vidéo est victime d’une importante fuite de données. Un fichier torrent de 125 Go contenant «l’intégralité de Twitch», comme l’explique VGC, a en effet été mis en ligne sur le non moins célèbre forum 4chan par un pirate anonyme. Son but: «favoriser davantage de disruptions et de concurrence dans le domaine du streaming vidéo en ligne», estimant que la communauté de Twitch est «un cloaque toxique dégoûtant».