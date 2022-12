L’intégration des Ukrainiens à l'école suscite le débat

Répartition dans les régions

De nombreux Romands ayant accueilli à leur domicile des réfugiés ukrainiens, ces derniers sont présents dans la plupart des régions. Néanmoins, «les écoles situées à proximité de foyers de l’EVAM sont plus sollicitées que les autres», partage le Canton de Vaud. Ainsi, sur 1165 élèves ayant fui l’Ukraine et étant scolarisés sur Vaud, 234 l’ont été dans le secteur Lavaux-Riviera, 223 à la Dôle, et 151 dans les Alpes vaudoises. À titre de comparaison, ils ne sont que 111 dans la région lausannoise, pourtant bien plus densément peuplée. Toutes les statistiques sont disponibles sur le site vd.ch.