Informatique : L’intégration d’iCloud Photos disponible pour Windows 11

Microsoft travaille actuellement de concert avec Apple et prévoit d’inclure des applications Apple Music et Apple TV dans Windows 11 prochainement.

Pour bénéficier de la nouveauté proposée par Microsoft, il suffit de mettre à jour l’application Photos via le Microsoft Store et d’installer iCloud pour Windows depuis la même source, s’identifier et enfin choisir quelles photos ou librairie automatiquement synchroniser dans l’application. La mise à jour commence à être disponible entre ce jour et le 30 novembre souligne Microsoft.