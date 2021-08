Appels d’urgence - L’intelligence artificielle à la rescousse du 144

Parmi tous les appels au 144, il est parfois difficile d’identifier les urgences vitales, qui ne représentent que 5% de la masse. Dès lors, un projet transfrontalier qui vise à détecter plus rapidement s’il est question de vie ou de mort dans les appels, en s ’ appuyant sur l’intelligence artificielle, vient d ’ être lancé par le CHUV et l ’U niversité de Franche-Comté à Besançon, en collaboration avec la HEIG-VD et les entreprises Maincare et Techwan. Ce projet pilote, qui s ’ achèvera en 2022, vient de recevoir un financement de deux millions de francs de la Confédération, des cantons de Vaud et Neuchâtel, et de la région Bourgogne Franche-Comté. Il peut donc officiellement débuter.