Miss France: L’IA avait prédit le sacre de Miss Guadeloupe

Élection de Miss France : L’intelligence artificielle a vu juste

Pour établir ses prédictions, l’entreprise s’est appuyée sur l’intelligence artificielle et l’exploitation de données, comme l’a expliqué son directeur dans l’émission «Tech & Co» sur BFM Business. «Ce projet a été pensé pour l’écoute des réseaux sociaux, c’est-à-dire capter ce que les gens disent sur internet à propos des Miss, dans le but de reproduire les opinions sur les votes», a-t-il résumé. Les variations d’abonnés des jeunes femmes sur Instagram et Twitter, le nombre de publications leur étant consacré ainsi que les connotations positives ou négatives de celle-ci ou encore le niveau de soutien des régions pour leur candidate font partie des éléments qui ont été analysés.