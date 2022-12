Technologie : L’intelligence artificielle peine à être régulée

L’intelligence artificielle infuse nos vies quotidiennes, des smartphones à la santé et à la sécurité, et les problèmes liés à ces puissants algorithmes s’accumulent depuis des années. Mais différents pays démocratiques veulent désormais les encadrer. L’Union européenne pourrait voter l’année prochaine la loi «AI act», sur l’intelligence artificielle (IA), censée encourager l’innovation et éviter les dérives. Le projet d’une centaine de pages interdit les systèmes «utilisés pour manipuler le comportement, les opinions ou les décisions» des citoyens. Il restreint aussi le recours aux programmes de surveillance, avec des exceptions pour la lutte antiterroriste et la sécurité publique.