Suisse – L’intelligence artificielle peut traquer le burn-out dans vos textes

Un million de travailleurs stressés en Suisse

En Suisse, plus d’un million de personnes se sentent souvent stressées sur leur lieu de travail et le nombre de travailleurs souffrant de maladies psychiques a augmenté de manière spectaculaire ces dernières années. Depuis 2012, le nombre d’arrêts de travail a augmenté de 50%. Dans six cas sur dix, il s’agissait de burn-out ou de dépression, selon les statistiques des assurances Swica et PK Rück parues 2020. Ce stress coûterait selon les estimations plusieurs milliards de francs chaque année.