Kloten: L’intelligence artificielle pour compter les passagers

Les prises de vues se font exclusivement à l’intérieur de la cabine, à proximité immédiate de la porte de l’avion. Il est également important de noter que les caméras sont coupées immédiatement après l’embarquement, c’est-à-dire avant le départ indique Karin Montani, porte-parole de Swiss. Les passagers sont informés de la procédure de test avant l’embarquement. Comme il s’agit encore d’une phase de test, le comptage «à la main» continue d’être effectué à bord en parallèle. Les données servent exclusivement au comptage. Il n’y a pas d’identification des personnes. Au terme de la phase de test, les résultats seront analysés et une décision sera prise quant à une éventuelle introduction définitive.

Reste la question de savoir pourquoi on a besoin de filmer et d’une intelligence artificielle pour simplement compter des personnes. Une simple cellule photoélectrique ne suffirait-elle pas? «Les enregistrements servent à entraîner l’IA au processus d’embarquement», explique Swiss. Le système doit par exemple être capable de reconnaître une personne portant un enfant dans les bras et de fonctionner parfaitement dans des conditions d’éclairage difficiles.