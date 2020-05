​​L’intelligence artificielle s’empare des vélos à louer

​​Utilisation et maintenance planifiées automatiquement

​Autre particularité de Velospot 4.0: la gestion automatique de l’exploitation des flottes avec l’aide de l’intelligence artificielle. «L’outil d’exploitation prévoit et adapte les travaux d’équilibrage et de maintenance aux besoins prévus dans les heures et jours à venir», précise François Kuonen. Les prévisions d’utilisation et les missions attribuées de façon automatique aux collaborateurs sont définies par des algorithmes qui traitent des données d’expériences sans cesse mises à jour (météo, activités de travail et de loisirs, etc…).