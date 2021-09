Football : L’Inter accroché, l’AC Milan avec «Ibra» bat la Lazio

Le champion d’Italie a perdu ses premiers points sur le terrain de la Sampdoria. Son rival milanais s’est imposé contre la Lazio avec un but du Suédois.

Le retour d’Ibrahimovic

L’AC Milan, de son côté, a poursuivi son sans-faute en Serie A avec une troisième victoire en trois matches contre la Lazio Rome (2-0), ponctuée d’un but de Zlatan Ibrahimovic, de retour après quatre mois loin des terrains.

Mais c’était pour mieux laisser le but du break à Ibrahimovic, entré à la 60e à la place de Leao sous une ovation XXL de San Siro.

Sur sa première occasion, le géant suédois a jailli pour reprendre un centre de Rebic et marquer l’un des buts les plus faciles de son interminable carrière (67e). Et avec les lacets de ses chaussures défaits, car il était en train de les relacer au départ de l’action!