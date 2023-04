Coupe d'Italie: L’Inter en finale après avoir sorti la Juventus

Federico Dimarco a marqué le seul but de la rencontre, mercredi soir.

Plus mordants, les Milanais auraient pu prendre le large avant la pause mais Lautaro Martinez a manqué le cadre sur deux tirs appuyés (21e, 32e) puis trouvé le gardien bianconero Mattia Perin sur une nouvelle tentative croisée (38e).

L’absence de Vlahovic

Avec Federico Chiesa et Angel Di Maria devant mais sans son avant-centre Dusan Vlahovic, blessé, la Juve a peu pesé, seulement dangereuse sur une frappe soudaine de Filip Kostic détournée par André Onana (34e).

Battue lors de ses trois derniers matches de championnat, la Juve est en quête d’un second souffle et son entraîneur Massimiliano Allegri n’a plus que la Ligue Europa pour éviter de boucler une seconde saison sans titre depuis son retour sur le banc en 2021.