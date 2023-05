Football: L’Inter et l’AC Milan font le plein de points avant la Ligue des champions

L'équipe de José Mourinho, dont l'avenir reste incertain à l'issue de cette saison, a été punie par un manque de précision devant la cage (Pellegrini 18e, Camara 88e) et des approximations défensives ayant coûté cher, à l'image du marquage trop lâche de Leonardo Spinazzola sur Dumfries sur le premier but et la relance ratée de Roger Ibanez sur le second.