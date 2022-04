Football – L’Inter gagne encore et met l’AC Milan sous pression

Nicolò Barella (22e) et Edin Dzeko (30e), sur deux passes décisives d’Ivan Perisic, ont mis les Nerazzuri à l’abri lors d’une première période jouée à fond de train, en l’absence de Lautaro Martinez, suspendu. Avec provisoirement le même nombre de matches joués pour tous (31), avant Naples-Fiorentina et Torino-Milan dimanche, le trio de tête se tient en un seul point, entretenant un suspense total à sept matches du terme.

Une demi-heure pour faire la différence

Federico Dimarco, titularisé en défense à la place d’Alessandro Bastoni, a notamment multiplié les montées sur le flanc gauche. Pris de vitesse, Vérone a d’abord vu Ivan Perisic profiter d’une mauvaise passe pour s’échapper sur l’aile gauche et trouver Barella au second poteau pour l’ouverture du score. Les joueurs du Veneto ont ensuite oublié Dzeko, tout seul dans les six mètres pour reprendre un corner habilement dévié au premier poteau par le même Perisic. «En février et mars, les résultats n’ont pas été positifs. Mais ce n’est pas fini, on est là. Il faut continuer comme aujourd’hui», a clamé le double passeur croate sur DAZN.