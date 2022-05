Football : L’Inter gagne la Coupe face à la Juventus

Grâce à deux penalties, les Milanais se sont imposés après prolongations contre les Turinois.

Les deux penalties, qui ont permis à l’Inter d’égaliser 2-2 pour arracher la prolongation puis de prendre l’avantage dans la demi-heure supplémentaire, donneront lieu à coup sûr à des multirediffusions et des discussions sans fin.

Son Inter peut encore rêver d’un triplé national championnat – Coupe – Supercoupe, à condition de rattraper l’AC Milan en tête du championnat à deux journées de la fin. La Juventus va, elle, conclure sa première saison sans titre depuis plus d’une décennie (2010/11).

Giorgio Chiellini a manqué l’occasion de gagner un 20e et dernier trophée avec les Bianconeri avant de probablement quitter le club, à 37 ans. Et son entraîneur Massimiliano Allegri, exclu pour avoir contesté avec trop de virulence, celle d’être le premier technicien à gagner cinq fois la Coupe d’Italie.

L’Inter attentiste

Le fluide de la victoire, qui a longtemps accompagné Allegri, est bel et bien passé dans les veines d’Inzaghi et de son Inter, pas forcément plus brillante sur ce match mais qui a su revenir avec sang-froid après avoir été menée 2-1.