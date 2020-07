Football

L’Inter Miami se met à rêver de Falcao

Des maillots du club de David Beckham floqués au nom de la star colombienne circulent aux États-Unis. De quoi envisager une arrivée à court terme? L’idée plaît à de nombreux supporters.

Ces derniers jours, une nouvelle rumeur a fait son apparition et rapidement pris de l’ampleur. Celle-ci concerne Radamel Falcao (34 ans). L’attaquant colombien est remis en question du côté de Galatasaray, où ses blessures à répétition interrogent. Bien que lui et sa famille se verraient volontiers rester en Turquie, le club stambouliote serait ouvert à un départ. Une idée qui plaît à l’Inter Miami et des négociations auraient été entamées.