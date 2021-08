Football : L’Inter Milan démarre pied au plancher

Porté ses recrues Dzeko et Calhanoglu, le champion en titre a facilement disposé du Genoa (4-0) lors de la 1re journée de Serie A.

L'Inter Milan, champion en titre contraint de se réinventer après les départs d'Antonio Conte, Romelu Lukaku et Achraf Hakimi, a rassuré d'emblée ses supporters, de retour à San Siro, en dominant facilement le Genoa (4-0) samedi en ouverture de la saison.

Ses deux recrues phares, Hakan Calhanoglu et Edin Dzeko, se sont mis d'entrée en évidence avec un but et une passe décisive chacun dans un match rendu simple par une entame canon.