Football : L’Inter Milan laisse un peu plus filer Naples vers le titre

Le scenario semble se répéter pour les Interistes, incapables de rattraper leur grand rival de l’AC Milan la saison dernière et qui ne rattraperont probablement plus Naples cette année, à cause de prestations indigentes. Naples, de son côté, s'est imposé 3-0 face à la Cremonese dimanche et semble de plus en plus proche de remporter son premier titre de champion depuis 1990.