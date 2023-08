Football: L’Inter Milan officialise l’arrivée de Yann Sommer

Comme pressenti depuis plusieurs jours, Yann Sommer est le nouveau gardien de but de l’Inter Milan. Le club italien, en quête d’un No 1 d’expérience après le départ du Camerounais André Onana à Manchester United, a officialisé le transfert du gardien de l’équipe de Suisse ce lundi. «Expérience, leadership et dévouement, voilà les qualités que Sommer est prêt à mettre au profit du maillot noir et bleu», indique le communiqué de l’Inter.