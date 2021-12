Football : Les clubs milanais prennent le pouvoir

Les Nerazzuri ont conforté leur place en tête de la Série A avec une septième victoire consécutive. L’AC Milan est maintenant seul à la deuxième place du classement.

Le latéral néerlandais Denzel Dumfries a inscrit le seul but de l’Inter Milan contre Torino,

Les Nerazzurri comptent provisoirement sept points d’avance sur leurs co-dauphins, Naples et Milan, qui jouent en soirée: à domicile contre La Spezia (17e) pour les Partenopei, en déplacement à Empoli (9e) pour les Rossoneri.

Face à un Torino combatif, l’Inter a joué au petit trot mais a assuré les trois points grâce à un but en première période de Denzel Dumfries d’une frappe précise au pied du poteau (30e). Le «Toro» a poussé pour égaliser en seconde période, sans réussir à faire plier cette Inter en pleine confiance, dont la défense n’a pas pris un but lors de ses six derniers matches.