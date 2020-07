Football

L’Inter n’en profite pas

En s’inclinant dimanche face à Bologne 2-1, les Milanais ne reviennent pas sur la Lazio. Pire, ils sont désormais sous la menace de l’Atalanta. Martinez a manqué un penalty.

Une fois de plus, le week-end aura finalement surtout profité à la Juventus, très solide leader et seule équipe du podium à avoir pris des points, en battant le Torino 4-1 samedi.

L’Inter sous la menace de l’Atalanta

A huit journées de la fin, la Juve a désormais sept points d'avance sur la Lazio et 11 sur l'Inter. Et les Milanais pourraient même se retrouver sous la menace directe de l'Atalanta Bergame, qui reviendra à un point seulement en cas de succès à Cagliari dans la soirée.

L'Inter avait pourtant bien commencé le match et ouvert le score par Lukaku (22e), auteur de son 20e but de la saison en reprenant une tête de Lautaro Martinez repoussée par le poteau. Mais Bologne a fait un match remarquable, et s'était déjà montré dangereux par Orsolini, puis avec un tir sur le poteau de Barrow.