Football : L’Inter prend la tête, l’Atalanta reste au contact

Les Milanais ont battu la Lazio et passé le Milan AC au classement. Les coéquipiers de Remo Freuler se sont imposés sur le fil contre Cagliari.

Les buteurs, Lukaku et Martinez, avec Eriksen, fêtent leur victoire.

L’Inter Milan n’a pas manqué l’occasion de prendre la tête de la Serie A, dimanche, après la défaite surprise du Milan AC, samedi contre La Spezia (0-2). Les Interistes se sont imposés 3-1 (2-0) contre la Lazio et prennent un point d’avance sur leur voisin. Sur les autres terrains, l’Atalanta a gagné difficilement contre Cagliari (1-0) et la Roma s’est imposée contre l’Udinese (3-0) et remonte sur le podium.