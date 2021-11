Football – L’Inter qualifié à 99%, un record pour l’Ajax

Puisque leurs attaquants n ’ arrivaient pas à tromper le gardien Anatoliy Trubin et que, quand ils ont réussi à le faire, l ’ arbitre leur a refusé l ’ ouverture du score, les Transalpins ont commencé à essayer de trouver d ’ autres subterfuges pour ouvrir enfin le score. À plusieurs reprises, Lautaro Martinez et consorts ont tenté d ’ obtenir le penalty qui aurait pu les soulager. Sans succès là non plus.