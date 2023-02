Football : L’Inter rebondit avant la C1, L’AC Milan confirme

L’Inter Milan et l’AC Milan ne rêvent plus du scudetto, promis à Naples, mais les deux derniers champions en date s’accrochent au podium de la Serie A grâce à leurs victoires sur l’Udinese (3-1) et Monza (1-0) samedi lors de la 23e journée.