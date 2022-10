La différence a enfin été créée par Calhanoglu, encore lui, encore de loin et juste avant la pause. De 20 mètres, le Turc a ouvert le score d'une jolie frappe au ras du sol et marqué son premier but dans la compétition depuis plus de six ans et un nul avec Leverkusen contre le CSKA Moscou (2-2). Pedri a cru avoir égalisé à la 67e, mais la vidéo a décelé une main catalane qu'aucun adversaire n'avait réclamé. La VAR n’a pas été plus généreuse à la 92e et une éventuelle main, d’un défenseur transalpin cette fois.