Bolivie : L’interdiction à Morales d’être candidat confirmée

L’ex-président bolivien, réfugié en Argentine, souhaitait se présenter au Sénat dans la région centrale de Cochabamba. La justice a confirmé qu’il n’en avait pas le droit.

Sédition et terrorisme

Après des semaines de manifestations, le président avait démissionné et fui la Bolivie, lâché par la police et l’armée. Il s’est d’abord réfugié au Mexique puis en Argentine et un gouvernement de transition a été nommé.