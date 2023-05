L’interdiction de fumer dehors avance à pas de fourmis à Genève

Depuis avril 2022, la clope est interdite aux abords des écoles et autres lieux de formation, des pataugeoires, piscines, patinoires, aires de jeu et terrains de sport, ainsi qu’aux arrêts des transports publics.

Plus d’un an après l’entrée en vigueur de l’interdiction de fumer dans certains espaces publics extérieurs, sa mise en œuvre reste encore limitée. Le Conseil d’Etat vient d’intégrer un nouvel article dans le règlement d'application. Celui-ci vise à détailler le périmètre concerné par l’interdiction. 9 mètres. C’est la distance à laquelle il sera interdit de fumer près des aires de jeux extérieures de tout établissement scolaire public (des écoles primaires à l’Université de Genève en passant par les hautes écoles). 9 mètres, c’est également le rayon dans lequel la cigarette est bannie près de toute porte, prise d’air ou fenêtre communiquant avec les espaces non fermés de ces lieux. Une interdiction totale est préconisée dans la zone extérieure de ces institutions.

Piscines extérieurs et arrêt de bus

Pour les piscines extérieures, il sera possible de créer une zone fumeur, cette fois encore à plus de 9 mètres du bord des bassins. L’espace ne devra pas dépasser les 10 m². Il sera également possible de fumer sur les terrasses des bars et des restaurants des piscines, à condition qu’elles soient à bonne distance des bassins.