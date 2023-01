France: L’interdiction de la chasse le dimanche reste dans les tiroirs

France : L’interdiction de la chasse un jour était dans l’air, elle reste dans les tiroirs

En France, le gouvernement envisageait d’interdire la chasse le dimanche. Il est revenu en arrière, se «contentant» d’un délit d’alcoolémie, d’une appli et de formation à la manipulation des armes.

Le gouvernement français a finalement tranché: au grand dam de ses opposants, il n’y aura pas de journée sans chasse, mais un délit d’alcoolémie sera instauré et la formation des chasseurs sera renforcée. Après des mois de débat, les décisions ont été présentées, lundi, par la secrétaire d’État à l’Écologie, Bérangère Couillard. L’objectif est de mieux sécuriser la pratique pour «tendre vers le zéro accident».

Selon l’Office français de la biodiversité, qui délivre les permis en France et participe à la police de la chasse, le nombre d’accidents de chasse a reculé depuis 20 ans. Lors de la saison 2021/2022, il a cependant recensé 90 accidents (blessures corporelles liées à l’utilisation d’une arme de chasse), contre 80 la saison précédente. Parmi eux, huit ont été mortels, dont deux avec des victimes non chasseurs. Ce week-end encore, un chasseur de 84 ans qui rangeait son arme dans sa voiture s’est tué accidentellement en Haute-Corse.

Pas plus d’accidents le week-end? Pas sûr…

Fin octobre, la secrétaire d’État avait évoqué l’idée d’une demi-journée sans chasse, instaurée au niveau local et pourquoi pas national. Mais cette piste, dont les fédérations de chasse ne voulaient pas entendre parler, a finalement été écartée. «Sur les 20 dernières années, rien ne me dit que le dimanche est plus accidentogène que les autres jours de la semaine», a justifié Bérangère Couillard. Un rapport sénatorial remis au gouvernement, en septembre, montrait toutefois que sur la période 2003-2022, 71% des accidents avaient eu lieu le week-end.