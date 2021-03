Récemment, la RTS a fait un reportage à l’Hôpital du Jura à Delémont. Il y était fait mention que le nombre de nouvelles mères allaitant leur bébé avait augmenté en 2020. Par ailleurs, les nouveau-nés dormaient mieux. Et la raison à tout ça est simple: l’interdiction plus ou moins généralisée des visites à l’hôpital (à part les papas) en vigueur depuis le début de la pandémie. Le stress des mères et des bébés serait ainsi réduit. À Delémont, cette règle instaurée durant la pandémie devrait être introduite de manière permanente. Dans le canton de Berne, plusieurs hôpitaux seraient prêts à s’inspirer également de cette idée, selon un sondage effectué par le quotidien alémanique.

Davantage de sérénité

«Les mères sont bien plus reposées et détendues et l’allaitement se passe mieux», commente ainsi le groupe Lindenhof. Par ailleurs, la phase durant laquelle la mère, le père et l’enfant apprennent à se connaître est vécue de manière plus intensive. Lorsque la question a été posée aux intéressées, «la réaction à ces visites restreintes a été très positive», souligne l’hôpital de Thoune. Même son de cloche à l’Hôpital Salem, en ville de Berne, propriété du groupe Hirslanden. «Nous enregistrons toujours plus de commentaires de femmes ayant accouché qui souhaiteraient que l’interdiction de visites soit maintenue, même après la pandémie», indique l’hôpital. Avec cependant une exception: les frères et sœurs du bébé devraient pouvoir venir à la maternité alors que, actuellement, dans la majorité des cas, ce n’est que le papa qui peut rendre visite à la maman et au nouveau-né.